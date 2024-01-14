Rıdvan’ı kaptırdı

Transferde, devre arasında kadrosuna sol bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da gündemine gelen 22 yaşındaki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın Serie A'ya transfer olduğu iddia edildi. Sky Sports İtalya'nın haberine göre; Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi İtalyan ekibi Verona oldu. Habere göre 22 yaşındaki sol bek İtalyan ekibine kiralandı. Rıdvan Yılmaz, bu sezon Glasgow Rangers'ta 14 maça çıktı. Bu arada Aslan'ın Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Football- Transfers'in haberine göre; orta saha arayışlarını sürdüren Tottenham, uygun fiyatta orta saha transferi gerçekleştiremezse Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.

ÖZBEK: BAŞARILARIMIZI KISKANIYORLAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu yeni üye berat töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, "Kulübümüz, projeleriyle, finansal ve sportif başarılarıyla kıskanılmaktadır. Ancak bu kıskançlık, büyük bir saldırıya dönüşmüş durumda. Bu nedenle sizden ricam, birlik olalım, tek yumruk olalım" dedi.