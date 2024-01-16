Galatasaray ucuz atlattı

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Galatasaray maçı 2-1 kazanarak hata yapmadı. 12'de Mertens pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun şutunda top üstten auta gitti. 26'da Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0. 41'de Bahoken'in topukla dokunduğu top Abdülkerim'e çarparak kornere gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem, top Abdülkerim'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltıyı verdi. Bahoken'in kullandığı vuruşu Muslera kurtardı.

ŞOK HATA GOLÜ GETİRDİ

İkinci yarıda konuk ekip daha çok tehlike yarattı. 50'de sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ramazan topu ceza sahası yayı üzerindeki Gökhan'a verdi. Bu oyuncunun sert şutunu kurtaran Muslera, ikinci hamlede de topu tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 54'te Zaha'nın sert şutu az farkla auta gitti. 58'de Torreira'nın kısa düşen geri pasında araya giren Boa Morte'nin plasesi Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 68'de Boey'in ortasında Mertens'in volesi az farkla auta gitti. 82'de soldan Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Barış Alper yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Mertens skoru belirledi: 2-1. Puanını 51 yapan Aslan, Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

TETE 4 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kart cezalısı olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda hücumda kanatta Brezilyalı futbolcu Tete'ye görev verdi. Son olarak Kopenhag ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasına 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu 4 maç sonra 11'de görev aldı.

BOEY DÖNDÜ

Sarı-kırmızılıların Fransız sağ beki Sacha Boey, Kayserispor maçıyla sahalara döndü. Fenerbahçe ile oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Boey, Konyaspor maçında cezasını çektikten sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor mücadelesinde de sakatlığından dolayı görev alamamıştı. Boey, bacağında özel bir bandajla oynadı.

MEHMETÇİK UNUTULMADI

Sarı-kırmızılıların Fransız sağ beki Sacha Boey, Kayserispor maçıyla sahalara döndü. Fenerbahçe ile oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Boey, Konyaspor maçında cezasını çektikten sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor mücadelesinde de sakatlığından dolayı görev alamamıştı. Boey, bacağında özel bir bandajla oynadı.