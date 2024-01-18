Son dakika... ZTK’da Galatasaray turladı

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada ceza yayında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.
57. dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpasın sağ çaprazından Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 3-1
60. dakikada Kerem Demirbay'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı frikikte kaleci Abdülsamed topu kornere çeldi.
67. dakikada İlhami Siraçhan Nas, hızlı gelişen Galatasaray atağında topla hareket halindeki Halil Dervişoğlu'na müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
85. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hamza Akman, Muhammed Mert'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1