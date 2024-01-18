Ümraniye ile kupa sınavı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında bugün sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak. Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, bu karşılaşmayla sahalara dönecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu bugün görev yapamayacak.