Galatasaray dört köşe

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. 13'te Kerem Demirbay'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed topu son anda kornere çeldi. 28'de sağdan Bouali'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın kale önündeki ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 33'te Kerem Demirbay'ın sol taraftan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 43'te sol taraftan son çizgiye inen Kerem Demirbay'ın kale önüne çevirdiği topa Tete'nin dokunuşunda sarı-kırmızılılar öne geçti ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

İkinci yarıda da sarı-kırmızılıların atakları devam etti. 51'de rakip yarı alanın ortasında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun uzaktan şutu üst direkten sekip dışarı çıktı. 57'de Kerem Demirbay'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 60'ta Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşunu Abdulsamed son anda kornere çeldi. 78'de Eyüp'ün uzaktan şutunu Abdulsamed kurtardı. 82'de ceza sahası yayında topla buluşan Berkan'ın şutunu kaleci 2 hamlede kontrol etti. 85'te Hamza Akman ceza sahası sol çaprazında rakibin müdahalesiyle yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı. 86'da Halil topu ağlara gönderdi: 4-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son lig maçına göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk, Fernando Muslera, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i dinlendirirken, Ndombele ve Zaha'yı da yedeğe çekti. Bu futbolcuların yerine Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın ve Kerem Aktürkoğlu maça başladı.

EYÜP İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Eyüp Aydın, ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi. 19 yaşındaki genç yıldız adayı, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Aslan'da takımda Berkan Kurtlu da Genoa'dan kiralıktan döndükten sonra ilk kez 11'de forma şansı buldu.

SANCHEZ 5 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı geçen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, uzun bir aradan sonra kadroya girdi. Karşılaşmada yedek soyunan Davinson Sanchez, 5 maç aradan sonra kadroya alındı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık'ta Kopenhag ile deplasmanda oynanan maçta görev yapan Sanchez, 37 gün sonra forma giymeye hazır hale geldi.