Galatasaray gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi. 13. dakikada konuk ekip öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan ceza alanı son çizgisinden çevirdiği topa Zaha'nın yatarak volesinde yere çapan top kaleci Uğurcan'ın solundan filelerle buluştu: 0-1. 27'de Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Mertens'in kafa ile aşırdığı topu Zaha kafa ile tamamlamak istedi ancak top az farkla yandan auta gitti. 39'da Bardhi'nin ara pasında Fountas'ın dokunduğu topu öne çıkan Muslera kurtardı. İlk yarı 0-1 bitti.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

İkinci yarıda son yarım saatte goller yağmur gibi geldi. 61'de Kerem Demirbay'ın pasında ceza alanı içinde Zaha yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-2. 64'te Mertens'in pasında hareketlenen Zaha, topu ceza alanı sol çaprazındaki Kaan Ayhan'ın önüne bıraktı. Kaan da köşeye çok şık bir plase vuruşla farkı 3'e çıkardı. 79. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Enis Destan'ın gelişine şutu ağlarla buluştu: 1-3. 80. dakikada Ndombele'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topu alan Kerem Aktürkoğlu, uzak direğe harika bir plaseyle farkı tekrar 3'e çıkarttı. 90'da Tete'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Zaha'nın şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. Ancak daha önce Barış Alper'in faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. 90+5'te Icardi'nin yerden ortasında Berkan topun üstünden atladı, Kerem Aktürkoğlu gelişine plaseyle skoru 1-5 yaptı. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

TRİBÜNLER DOLDU

Bu sezon iç saha karşılaşmalarına fazla rağbet göstermeyen Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray ile oynanan maçın biletlerini bir gün öncesinden tüketti. Stadyum tamamen dolarken İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stada alınan konuk takım taraftarları da karşılaşmada yer aldı. 2032 kişilik kapasitesi bulunan misafir takım tribünü de tamamen doldu.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde en son oynadığı Bitexen Antalyaspor maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı savunmada Mehmet Can Aydın'ın yerine Hüseyin Türkmen'i görevlendirdi. Milli takımlarında olan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Denswil'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da takımlarını yalnız bıraktı.

BURUK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray'da geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisine devam edilen Sergio Oliveira, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı. Okan Burk, Kayserispor maçı 11'ine göre Tete, Halil Dervişoğlu ve Ndombele'yi yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerine Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan maça başladı.