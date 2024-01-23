Galatasaray’dan Abdülkerim açıklaması!

Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2'nci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.