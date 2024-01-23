G.Saray’ın inadı tuttu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Son olarak önceki gün lider Fenerbahçe'nin Samsunspor önünde 2 puan kaybetmesinin ardından iştahı kabaran Galatasaray, Trabzonspor önünde şov yaptı ve puanları eşitledi. Bordo-mavili ekibin karşısına lider Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde çıkan sarıkırmızılılar, yıldız isimlerinin şov yaptığı maçta rakibini 5-1 mağlup etti ve sarı-lacivertliler ile olan farkı kapadı.

ASLAN'IN FİKSTÜRÜ ÇOK YOĞUN

Başa baş giden şampiyonluk yarışında Fenerbahçe averaj farkıyla önde giderken, Galatasaray'ın Sivasspor'a takılması sonrası fark ikiye çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar, Sivas maçından sonra çıktığı iki maçı da kazanırken, sarı-lacivertlilerin puan kaybı yaşaması sonrası ligin bitimine 17 hafta kala yeniden puanları eşitledi. Yoğun bir fikstürde mücadele eden sarı-kırmızılılar, önündeki maçları da minimum hatayla geçip rakibinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

ABDÜLKERİM ŞOKU YAŞANIYOR

Cim-Bom, yoğun fikstür nedeniyle 25 Ocak Perşembe günü İstanbulspor ve 29 Ocak Pazartesi günü Gaziantep FK ile kapışacak. Aslan bu iki maçı da evinde oynarken fikstür avantajını kullanarak Fenerbahçe'yi geçmeye çalışacak. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı şoku yaşanıyor. Başarılı savunmacının durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Öte yandan Abdülkerim, yedek kulübesinde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Yıldız isim cezasını İstanbulspor maçında çekecek.