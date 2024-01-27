Boey B. Münih’te

G.Saray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey Alman devi B.Münih ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar rekor bedelle başarılı sağ bekini Bundesliga'ya uğurluyor. B.Münih'in Boey ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı bildirilirken sarıkırmızılılar bu transferden bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'nun üstünde bir gelir elde edecek. Bayern'in G.Saray'a 25 + 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, Aslan'ın ise 30 milyon Euro garanti ücret artı bonuslar talep ettiği bildirildi. Başarılı oyuncunun da 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam kazanacağı belirtilirken oyuncu dün son kez G.Saray antrenmanına çıktı. Sacha Boey, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken Alman kulübü ile birkaç gün içerisinde resmi imzaların atılacağı bildirildi. Bu sezon 31 maçta forma giyen oyuncu 2 gollük katkı verdi. 23 yaşındaki oyuncu G.Saray'a 2021-2022 sezonunda Rennes kulübünden transfer edilmişti.

YERİNE ZEKİ ÇELİK

Galatasaray'da Sacha Boey'in B.Münih ile anlaşması sonrası sarı-kırmızılı takımın hedefindeki sağ bek belli oldu. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik ile ilgileniyor. Aslan, futbolcu için devreye girecek ve resmi temaslara başlayacak.