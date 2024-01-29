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Haberler Galatasaray Rekor bedelle Bayern Münih’te

Rekor bedelle Bayern Münih’te

30+5 milyon Euro’ya transfer olan Fransız genç bek, Süper Lig’den yurt dışına giden en pahalı isim oldu.

HABER MERKEZİ
Rekor bedelle Bayern Münih’te
Galatasaray, 23 yaşındaki sağ beki Sacha Boey'u rekor bedelle Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e gönderdi. Bayern Münih, bu transfer için G.Saray'a net 30 milyon Euro transfer bedelinin yanı sıra şarta bağlı olarak 5 milyon Euro bonus ödeyecek. Boey'un başka bir takıma transfer olma durumunda ise Alman ekibi, gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılı ekibe ödeyecek. Ayrıca anlaşma kapsamında iki takım arasında iki tane hazırlık karşılaşması düzenlenecek ve elde edilen kârın yüzde 50'si Galatasaray'a ödenecek. Boey böylece Cenk Tosun'un 22.5 milyon Euro'luk rekorunu kırarak Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu oldu. Alman panzeri, Boey ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız savunmacı, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur" derken, Bayern Sportif Direktörü Freund "Boey çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek. Hiçbir müdahaleden çekinmiyor. G.Saray'da taraftarların favorisiydi" diye konuştu.
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