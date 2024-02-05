G.Saray’da flaş ayrılık

GALATASARAY'DAKİ sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. 2011/12 yaz transfer döneminde sürpriz bir transfer gerçekleştiren Galatasaray, 6.75 milyon Euro karşılığında Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı. Uruguaylı kaleci, sarıkırmızılılar ile 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen 1.90'lık kalecinin yeni adresi duyanları şaşkına çevirdi.

İKİ YILLLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Basında yer alan iddialara göre; Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya teklif götüreceği belirtildi. TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, 37 yaşındaki kaleciye sezon sonunda 2 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi. Haberde yer alan detaylara göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.