  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray G.Saray’da flaş ayrılık

G.Saray’da flaş ayrılık

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fernando Muslera’ya 1. Lig ekiplerinden Eyüp talip oldu

HABER MERKEZİ
G.Saray’da flaş ayrılık

GALATASARAY'DAKİ sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. 2011/12 yaz transfer döneminde sürpriz bir transfer gerçekleştiren Galatasaray, 6.75 milyon Euro karşılığında Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı. Uruguaylı kaleci, sarıkırmızılılar ile 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen 1.90'lık kalecinin yeni adresi duyanları şaşkına çevirdi.

İKİ YILLLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Basında yer alan iddialara göre; Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya teklif götüreceği belirtildi. TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, 37 yaşındaki kaleciye sezon sonunda 2 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade edildi. Haberde yer alan detaylara göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA