G.Saray’da Celso iddiası

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray son olarak kadrosuna Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u katmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer dönemi bitmeden fırsat transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın gözünü yeniden İngiliz ekibi Tottenham'a çevirdiği öğrenildi. Sezon başında Ada ekibinden Davinson Sanchez ile Tanguy Ndombele'yi alan sarı-kırmızılılar, şimdi de Giovani Lo Celso için harekete geçti. Son beş sezondur Tottenham'da olan ve geçtiğimiz yılı Villarreal'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor. Transfer için devreye Sanchez ve Ndombele'yi de sokan sarı-kırmızılılar, Arjantinli ismi kadrosuna katarak orta alandaki alternatifleri artırmanın peşinde. Celso, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 12 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.