‘Koç istifa etmeli’

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündemde yer alan konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nun Şubat Ayı Olağan Toplantısı'ndaki açıklamalarına da cevap veren Özbek, "Son divanı izlemedim ben fakat Fenerbahçe Kulübü Başkanı olacak zatın söyledikleri basına da yansıdı. Dolayısıyla tarafıma da geldi. Tabii hoş bir ifade tarzı değil. Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var. Ağzımızdan çıkan laflara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kulübün başkanı, federasyonla kavga ediyor, MHK ile kavgalı, Tahkim ile kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Hakem hatalarıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Mukayeseye geldiği zaman Galatasaray'ın kayrıldığı ve Galatasaray'ın lehine yaklaşımlar olduğu ifade ediliyor. Hep bu yönde bir algı peşindeler. İncelediğinde şurası çok net, standartlarda bir sapma olmasaydı şu anda biz onların 10 puan önündeydik. Algıyla ilgili çalışan tek kulüp Fenerbahçe" dedi.