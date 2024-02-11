Aslan kayıpsız

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi F.Bahçe ile zirveyi paylaşan Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maça sarı-kırmızılılar üst üste pozisyonlarla başladı. 25'te savunma arkasına atılan uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper'in Lima'yı çalımlayıp sol ayağıyla çektiği sert şut ağlara gitti: 1-0. 31'de ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mertens'in şutu kaleci Volkan'dan döndü. Topu tekrar önünde bulan Belçikalı yıldızın köşeye sert şutu ağlara gitti: 2-0. 34. dakikada Lima'nın ortasında Emirhan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı. 37'de Barış'ın sol taraftan içeri çevirdiği topta Mertens'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Volkan gole izin vermedi. İlk yarı 2-0 bitti.

BAŞAKŞEHİR VAR'A TAKILDI

Sarı-kırmızılı ekibin ikinci yarının başında da baskılı oyunu devam etti. 61'de ceza sahası önünde Mertens ve Icardi ile çok iyi paslaşan Barış Alper'in ceza sahası önünden sert şutu kaleci Volkan'ın müdahalesine rağmen ağlara doğru giderken Ba'nın müdahalesiyle top direğe çarpıp oyun alanına döndü. 65'te Başakşehir atağında Kemen'in pasında Deniz'in şutu savunmadan döndü. 66'da Figueiredo'nun ortasında arka direkte Kemen'in kafa vuruşu Kaan'a çarpıp ağlara gitti. Ancak pozisyonun başında sağ kanatta topu alan Deniz'in ofsaytta olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı. 90+8'de Barış Alper'in getirdiği topta Vinicius'un plasesi yandan auta çıktı ve maç 2-0 sona erdi.

SEMİH EGE SEREMONİYE ÇIKTI

"ASRIN felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci'nin Mauro Icardi ile tanışma hayali dün gerçek oldu. Küçük Semih Ege, karşılaşma öncesi seremoniye Icardi ile birlikte çıktı. Galatasaray kulübünün İstanbul'a getirdiği Semih, Başakşehir maçını tribünden izledi.

KEREM VE NELSSON SAKATLANDI

GALATASARAY'DA dün sakatlık şoku yaşandı. İlk yarının sonlarında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ikinci yarıda yerini Zaha'ya bıraktı. Başarılı savunmacı Nelsson da ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İki oyuncunun durumları bugün netlik kazanacak.

YENİ TRANSFER KÖHN KADRODA

GALATASARAY'IN yeni transferi Derrick Köhn, maç kadrosunda yer aldı. Transferin son günlerinde Almanya'nın Hannover 96 takımından transfer edilen 25 yaşındaki sol bek, müsabakaya yedekler arasında başladı.

12. ADAM YERİNİ ALDI

Galatasaray taraftarları, yine üzerine düşeni yaparak tribünleri doldurdu. Maç başlamadan yaklaşık 2 saat önce tribünleri doldurmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın başlangıç düdüğüne kadar statta çalan şarkılara eşlik edip marşlar söyledi. İlk düdükle beraber desteğini artıran taraftarlar, 90 dakika boyunca susmadı. Karşılaşma sonunda da galibiyeti futbolcularla birlikte kutladı.