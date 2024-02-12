Galatasaray seferber oldu

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir engelini de 3 puanla aşarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da seferberlik yaşanıyor. Perşembe günü Avrupa Ligi maçında Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray da gözler, Başakşehir maçında sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkan Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Kerem'in sakatlığının ciddi olmadığı anlaşılırken, kalçasının üzerine düşen Nelsson'un ise yürümekte bile güçlük çektiği ifade edildi. Bugün MR'ı çekilecek Danimarkalı stoperin Prag karşısında forma giyip giymeyeceği belirsiz. Abdülkerim'den ise iyi haber geldi. Bir kaç haftadır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen milli oyuncu savunmacı tamamen iyileşti ve Sparta Prag maçında oynamasına engel yok.