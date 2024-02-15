Rövanşa Prag’ma aslanım

Trendyol Süper Lig'in yenilideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında bugün Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Süper Lig'in son şampiyonu Aslan, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 5 puanla üçüncü olarak, yoluna Avrupa Liginde devam etme hakkı kazandı.

HEDEFİ NET GALİBİYET

Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. Avrupa Ligi'nde Play- Off Turu'nu geçerek C Grubu'nda Rangers, Real Betis ve Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, zorlu maratonu 2. sırada bitirerek son 16 Turu'na kaldı. Sarı-kırmızılılar, sahasında taraftar desteğini de arkasına alıp, 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak olan rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.

AVRUPA'DAKİ 315. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 315. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da çıktığı 314 maçın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 92 maça çıktı. 1999- 2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda ise sadece 1 kez mağlup oldu.

SARI-KIRMIZILILARDA İKİ YILDIZ DÖNÜYOR

Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira bugünkü müsabakada forma giyebilecek. Süper Lig'in 22. haftasında 21 Ocak'ta deplasmanda yapılan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim, 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdı. Göğüs kasından sakatlanan ve ameliyat edildiği ülkesi Portekiz'de tedavisini tamamlayan Oliveira ise yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönecek. Sakat Ziyech yine yok.

DERRİCH KÖHN KADRODA YOK

GALATASARAY, ara transfer döneminde kadrosuna Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrich Köhn'ü kattı. Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu da takıma geri döndü. Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine Vinicius, Aurier ve Berkan'ı listeye ekledi. UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Köhn, Avrupa kadrosu dışında kaldı.

BURUK'TAN ERYAMAN STADI YORUMU GELDİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, federasyonun hafta sonunda Ankaragücü maçının incelemeler sonrası Eryaman Stadı'nda oynatılması kararını yorulmadı. Buruk karar ile ilgili, "Sahanın zemini çok kötü. Futbolcuların yaşayacağı olası sakatlıklardan TFF sorumludur" dedi.