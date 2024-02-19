Aslan tam gaz

Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü de mağlup ederek yoluna doludizgin devam etti: 0-3. 13. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 14'te Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Davinson Sanchez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 38'de ceza sahası içi sağ tarafında Kazımcan'ın Mertens'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. 39'da Icardi atışı gole çevirdi: 0-3.

OLİVEİRA DİREĞE TAKILDI

49'da Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası civarından Nelsson'un kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti. 51'de Morutan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi. 64'te Tete'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 76'da Oliveira'nın 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarptı. Sarı-lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Maç 3-0 sona erdi.

KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.

ICARDİ YİNE ATTI

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Ankaragücü maçını da boş geçmedi. Sakatlığı nedeniyle ikinci devrede uzun bir süre forma giyemeyen Arjantinli futbolcu, ligdeki uzun süreli sessizliğini bozmuş oldu. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçında gol orucunu bozan Icardi, İstanbulspor maçından sonra ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Icardi, ligdeki gol sayısını da 14'e çıkardı.