Büyük hüsran

Galatasaray Avrupa kupalarında sezona Avrupa Ligi Play- Off turunda havlu attı. Sezona 4 organizasyonda kupa hedefiyle giren sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de lider ve Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalist olarak yoluna devam ediyor. Aslan, Avrupa kupalarında bu sezon 14 karşılaşma yaparken, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sezona Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılılar, sırasıyla Zalgiris, Olimpija ve Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, bu aşamada 5 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United ile yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan Aslan yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.

AYNI FUTBOLU OYNAYAMADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki futboluyla takdir toplayan sarı-kırmızlılar, İngiliz devini deplasmanda da 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray, ikinci transfer ve tescil döneminde yaptığı hamlelerden Avrupa Ligi'nde yararlanamayınca güç kaybetti. Boey, Bakambu, Angelino, Kazımcan ve Halil ile vedalaşan Cim- Bom, kadrosuna Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü katarken Berkan da kiralıktan döndü. Ancak Köhn statü, Aurier ise sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da eleştiri oklarının hedefi oldu.

ICARDİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Arjantinli yıldız oyuncunun MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki sosyal medyada yayılan hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

ÜLKE SIRALAMASINDA ÇEKYA ENDİŞESİ

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turları tamamlanırken, ülke puanı sıralaması da güncellendi. Sıralamada Türkiye'nin rakibi Çekya'nın puanının yükselmesi dikkat çekti. Türkiye'nin 37.600 puanla 9'uncu basamakta olduğu sıralamada İskoçya 35.580 puanla 10'uncu, Çekya da 35.300 puanla 11'inci sırada yer aldı. Bu sezon sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan da Rangers'ın yoluna devam ettiği Avrupa'da Çekya'nın 3 ekibinin bulunması endişe yaratıyor.

3 FUTBOLCU KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaray bu sezon Avrupa'da oynadığı 14 müsabakanın 3'ünü 10 kişi tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpija Ljubljana maçında Lucas Torreira kırmızı kart görürken, İstanbul'daki Prag karşılaşmasında Victor Nelsson, deplasmandaki Prag müsabakasında da Kaan Ayhan kırmızı kart gördü.

SPARTA PRAG'A LİVERPOOL ÇIKTI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri dün belli oldu. Galatasaray'ı saf dışı bırakan Sparta Prag'a İngiliz devi Liverpool çıktı. Çekya temsilcisi ilk maçı evinde oynayacak. Tarihinde ilk kez bu tura yükselen Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise Almanya'da yenilgisiz yoluna devam eden sezonun flaş ekibi Bayer Leverkusen ile eşleşti. Son 16 Turu eşleşmeleri şu şekilde: Sparta Prag-Liverpool, Marsilya-Villarreal, Roma- Brighton, Benfica-Rangers, Freiburg-West Ham United, Sporting-Atalanta, Milan-Slavia Prag, Karabağ-Leverkusen.

'ÖZÜR DİLİYORUM'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı açıklamada sorumluluğu üstüne aldı. "Bu bir takım oyunu. Bizim kaybetmemizin nedeni sağ bek veya sol bek değil" diyen Buruk, "Biz takım olarak kaybettik. Başında da bunun en büyük sorumlusu hoca olarak benim. Takım olarak kaybettiğimiz için sadece belli oyuncular ve mevkiler üzerinden görmemek lazım. Birçok mevki kötü oynadı bugün. Teknik adam bu işin sorumlusudur" dedi. Karşılaşma sonrasında çıkan tartışmalardan dolayı da özür dileyen Okan Buruk, "Maç sonrası görüntüler hoş değildi. Burada bizim de hatalarımız oldu. Rakibimizin de hataları oldu. Haraslin maç sonrasında soyunma odasına geldi. Maç içerisinde üzerime gelip bir şeyler söylemişti. O da özür diledi. O karışıklık bize yakışmadı" diye konuştu.