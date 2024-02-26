Galatasaray Antalya önünde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında bugün sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Hafta arasında Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak. Aslan'da üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech, yeni transfer Serge Aurier, Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.