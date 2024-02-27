G.Saray kayıpsız

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. 12'de Van de Streek'in Tete'ye müdahalesi sonrası hakem VAR'da pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Penaltıyı Kerem Aktürkoğlu gole çevirdi. 22'de Saric'in sol çaprazdan şutu üst direkten döndü. 33'te Kaluzinski'nin ortasında Muslera boşa çıkınca arka direkte Van de Streek topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 45+2'de Torreira'nın ortasında Vinicius'un kafa vuruşunu kaleci Leite çeldi. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ancak Vinicius için ofsayt bayrağı kalktı. VAR'da ofsayt olmadığı belirlenince hakem golü verdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

ARKA ARKAYA POZİSYONLAR

İkinci yarıda iki ekibin de hızlı oyunu sürdü. 48'de Vinicius'un şutunu kaleci Leite kornere çeldi. 1 dakika sonra Buksa'nın sol çaprazdan şutu Muslera'da kaldı. 56'da soldan içeri giren Köhn müdahale sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 57'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltı üst direkten geri döndü. 83'te Mertens'in plasesi az farkla auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-1 bitti.

3 DAKİKALIK SESSİZ PROTESTO

Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk düdüğün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında verilen penaltıyı ve TFF'yi ilk 3 dakikada sessiz kalarak protesto etti. Karşılaşma öncesinde de F.Bahçe'ye göndermeli marşlar çalınırken, tribünlerde de "Galatasaray tek, siz hepiniz", "Bu takım bu sene söke söke şampiyon", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak", "Galatasaray'ın Galatasaraylı'dan başka dostu yoktur"