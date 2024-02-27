Sosyal medyada atışma devam etti

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kazandığı tartışmalı penaltı pozisyonuna Galatasaray'ın sert tepki göstermesinin ardından, iki kulüp arasında sosyal medyada yaşanan atışma dün de sürdü. F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık men cezasını az bulduğunu ifade ederken sarı-kırmızılı kulüp ise F.Bahçe'nin yanı sıra TFF'ye de tepki gösterdi. Kulübün hesaplarından paylaşılan mesajda "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" ifadesi kullanıldı. Bu paylaşımda F.Bahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına el sıkışma emojisi koyuldu. Icardi de geçtiğimiz yılki şampiyonluk kutlamasından bir fotoğraf paylaşırken "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.

ICARDİ TRİBÜNDEN DESTEK VERDİ

MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 maç ceza alan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Icardi, mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.