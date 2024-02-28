Başkan Özbek bombaladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair sert açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun başarılı olması için yeni bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu aktaran Özbek, "Bu federasyon bundan sonra Türk sporuna fayda getiremez" dedi. PFDK tarafından 1 maç ceza verilen Icardi'nin oynatılamayacağını statta öğrendiklerini belirten Özbek, "Cezayı haksız buluyorum. Benzer uygulamalar yapılmış, para cezasıyla savuşturulmuş. 7 düvele karşı mücadele ediyoruz derken konulardan biri buydu. Ama kimse şüphe duymasın Galatasaray galip çıkacaktır" diye konuştu. Toplantının en dikkat çeken kısmı ise Özbek'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında kullandığı sert söylemler oldu. Özbek, "Hacivat ile Karagöz gibi bir oyun sergileniyor. Bu söylemleri bize yakıştıran takımın bir proje olduğu, başkanının proje olduğunu ifade etmiştim. Devam ediyorlar. Cinayet mahaline evvela katil gelir. Google'a ananas, şike, halı sahada dostluk maçı yazın bakın kim çıkıyor. Bunları sanki biz söylemişiz gibi davranıyorlar. Bir abi tavsiyesi: Boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez" dedi.

AZİZ YILDIRIM'DAN CEVAP GELDİ

F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Özbek'in açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdi. Şike kumpasını ve o dönem verdiği mücadeleyi hatırlatan Yıldırım, "3 Temmuz ruhu ölmemiştir. FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmektir. Dursun Özbek'in bu hadsiz açıklamaları da bu amaca hizmet etmekte" dedi. Öte yandan G.Saray Başkanı Özbek ile F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.