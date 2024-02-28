Evinde yan bakılmıyor

Son olarak önceki gün evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'a sahasında yan bakılmıyor. Akdeniz ekibini yenerek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, sahasında çıktığı son 31 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi.

SON 17 KARŞILAŞMAYI KAZANDI

Cim-Bom, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. G.Saray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı, bu sezon hiç puan kaybetmedi. Aslan'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı. Buruk'un öğrencileri ligde son 15 müsabakada da mağlup olmadı. G.Saray, 12. haftada Hatay'a yenildikten sonra çıktığı maçlarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Aslan, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.