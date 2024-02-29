Aslan’ın rakibi Gümrük

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayımlanacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, bugün kupa randevusunda forma giyemeyecek. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım direkt yarı finale çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un bazı as oyuncuları hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisini de düşünerek dinlendirmesi bekleniyor. G.Saray ligde 72 puanla liderliğini sürdürürken, 14. sıradaki rakibi Karagümrük'ün ise 29 puanı bulunuyor.