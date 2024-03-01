Galatasaray havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 6. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Marcao'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 9'da sol taraftan Köhn'ün ceza sahası içine yaptığı ortada sağ çaprazda topla buluşan Tete'nin sert şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi. 25'te Can Keleş'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

TETE VE OLIVEIRA ÇIKTI

44'te Berkan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete'nin müsait durumda çektiği şutta top üstten auta gitti. İlk yarı 0-1 sona erdi. İlk yarıda iyi bir futbol ortaya koyamayan Tete ve Oliveira, ikinci yarıya başlarken yerlerini Kerem Demirbay ve Mertens'e bıraktı. Anons yapılırken taraftarların Tete'yi ıslıklaması dikkat çekti. 51'de rakibinden topu kapan Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti. 58'de Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu direğe çarparak auta gitti. 63'te Zaha'nın çaprazdan şutu kaleci Emre'de kaldı. 74'te savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mertens'in şutu üstten auta gitti. 77'de rakibinden sıyrılan Köhn'ün sert şutu üst direkten döndü. 84'te Emre Mor'un pasında Mendes'in ceza sahası dışından plasesi köşeden ağlara gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Karagümrük tur atladı.

BURUK 11'DE ROTASYONA GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynadıkları mücadelenin ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Muslera, Sanchez, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens ve Vinicius'un yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Oliveira ve Zaha forma şansı buldu. Böylece Fildişi Sahilli Zaha, 5 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK