Dev maç Aslan’ın

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. 2'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Sol taraftan kullanılan kornerde altıpas üzerinde ters kafa vuruşu yapan Al- Musrati topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1. 19'da sol taraftan Rashica'nın kullandığı kornerde top doğrudan üst direğe çarparak dışarı çıktı.

25'te Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı frikikte top direğin dibinden auta gitti. 40'ta Kaan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. 47'de Muçi'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta top üstten dışarı gitti. 51'de Mertens'in ceza sahası sağ çaprazından kale önüne çevirdiği sert topu kaleci Mert Günok çıkardı. 60'ta paslaşarak kullanılan frikikte ceza sahasının dışından Masuaku'nun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kale önüne yumrukladı. Dönen topu ceza sahasında yakın mesafede önünde bulan Colley'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

POZİSYONU VAR'DA İZLEDİ

61'de Muçi'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal'ın şutunda Muslera meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına izin vermedi. 90'da Barış Alper Yılmaz'a kayarak müdahale eden Colley sarı kartı gördü. VAR'dan gelen tavsiye üzerine kenara gelen hakem Halil Umut Meler sarı kartı iptal ederek Colley'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İKİ TEKNİK ADAM DA TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, kadroda zorunlu olarak bir değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, ligde İstanbulspor ile oynadıkları maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes'in yerine orta sahada Daniel Amartey'e forma verdi.Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ise son lig maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı. Buruk, Brezilyalı santrfor Vinicius'u yedeğe çekerken, cezası nedeniyle Antalyaspor'a karşı forma giyemeyen Mauro Icardi'ye formayı teslim etti.

YEDEKLERİN YARISI GENÇ

Galatasaray yedek kulübesindeki 10 futbolcunun 5'i gençlerden oluştu. Beş önemli eksiğin olduğu sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Eyüp Aydın, Hamza ve Efe Akman kardeşler, Baran Demiroğlu ile Ali Yeşilyurt gibi gençler görev bekledi. Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncularından Wilfried Zaha ile Serge Aurier, Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde oynamadı.

121. YILA ÖZEL KOREOGRAFİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi için özel bir koreografi çalışması yaptı. Beşiktaş'ın kuruluşunun 121'inci yılı sebebiyle kapalı tribünde açılan dev koreografide siyah-beyazlı ekibin 1903 yılından beri kullandığı logoların yanı sıra Beşiktaş Kulübü'nün kurulmasında öncülük eden isimlerin resimleri yer aldı. Öte yandan kale arkası tribünde ise siyah-beyazlı tribünlerin vefat eden önemli isimlerinden 'Optik Başkan' lakaplı Mehmet Işıklar'ın yanı sıra genç yaşta vefat eden Mühendis Oktay Aydemir'in kareografisine yer verildi.