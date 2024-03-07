Oliveira yolcu gibi

G.SARAY'DA, Sergio Oliveira'nın geleceği tehlikeye girdi. Teknik direktör Okan Buruk'la tartışan ve Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcuya ağır bir faturanın çıkarılmasının gündemde olduğu öğrenildi. Para cezası da verilecek olan Oliveira'nın sözleşmesinin feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı belirtildi. Yıldız isim şimdi gönderilmezse sezon sonu takımda tutulmayacak.

SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

ÇAYKUR Rizespor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan G.Saray'da savunma krizi yaşanıyor. Abdülkerim'in sakatlığı nedeniyle bu hafta oynayamayacağı öğrenilirken, Davinson ile Kaan Ayhan da dünkü idmana çıkmadı.