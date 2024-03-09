Aslan’dan gol şov

Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Rizespor'u farklı mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı: . 9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı içinden Köhn'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 31'de Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Zaha'nın yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan'ın çeldiği topla buluşan Torreira meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 38'de Shelvey'in kısa kullandığı serbest vuruşta Hojer'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 2-1.

SON SÖZ ICARDİ'NİN

40'ta Mertens'in pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının gerisinden gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu: 3-1. 45'te ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sağ çaprazdan Kerem Demirbay yerden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 4-1. 61'de Hojer serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, kaleye yönelen topa dokunan Olawoyin farkı ikiye indirdi: 4-2. 62'de Mertens ceza sahasında yere düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 64'te Kerem Demirbay penaltıyı gole çevirdi: 5-2. 86'da Tete'nin pasıyla buluşan Icardi, şık bir vuruşla skoru belirledi: 6-2.

İLKLERİN MAÇI

Galatasaray'da Rizespor karşısında alınan galibiyette ilkler de yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldız orta sahası Lucas Torreira, takımının ikinci golünü atarak golle tanıştı. Geçen sezondan beri sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı futbolcu 94. maçında golle tanıştı. Öte yandan Aslan'ın devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'de takımının ilk golünü attı. Yıldız futbolcu 5. maçında ilk golünü attı.

MUSLERA, 4. KEZ "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 400. kez bir Süper Lig maçında giydi. Sarı-kırmızılılara 2011'de transfer olan tecrübeli file bekçisi, takımdaki 13. sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki kaleci, Çaykur Rizespor mücadelesiyle ligdeki 400. maçına çıktı. Muslera, Galatasaray'da resmi kulvarlarda toplam maç sayısını da 498'e yükseltti.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadroda zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre sadece 1 değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Davinson Sanchez'in yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

ANLAMLI HAREKET

Sarı-kırmızılı takım, sahaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartıyla çıktı. Futbolcular, müsabaka öncesi ısınmak için sahaya girdiğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözünün yazılı olduğu pankartı taşıdı. Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün kadın çalışanlarına çiçek verdi.

KAAN ŞOKU

Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u yenerken maça 11'de başlayan sarıkırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlandığından dolayı oyundan çıktı. Kaan, müsabakanın 14. dakikasında Akintola'ya kayarak yaptığı müdahalesinin ardından yerde kaldı. Galatasaray sağlık ekibinin tedavisinin ardından kendini deneyen Kaan, 19. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. 29 yaşındaki futbolcunun yerine 23. dakikada oyuna Wilfried Zaha dahil oldu.