Galatasaray’dan gövde gösterisi

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden lider Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkarıp rakibine gözdağı verdi. Bu sezon ilk kez 6 gol atan sarı-kırmızılılar, 64 gole ulaşarak 72 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe'yi yakalarken, genel averajda da farkı 3'e kadar indirdi. Şampiyonluk yarışında kıyasıya süren heyecanda averajı da önemseyen Aslan, sezon sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonluğu kaptırmak istemiyor. Yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarıkırmızılılar ligdeki son 10 maçında ise sahadan galip ayrıldı. Aslan 17 maçlık seride Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı.

YİNE REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da farklı galibiyetin ardından rekor koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Cim Bom, 6-2'lik zaferle Aslantepe'de üst üste 18 maçını kazanarak Mircea Lucescu'nun 2002'deki rekorunu egale etti. Buruk, 26 Mayıs 2001-4 Mayıs 2002 arasında bu rekoru kıran Rumen teknik adamın ardından ikinci kez bunu başardı. Aslan, eğer 2 maç sonra iç sahada Hatayspor'u da yenerse Okan Buruk, bu rekorun tek sahibi olacak. Buruk, daha önce Galatasaray'da; lig tarihinde üst üste 10 maç kazanan ilk hoca olmuştu. Buruk, Beşiktaş'a ait olan 14 maçlık galibiyet serisi rekorunu da 63 yıl sonra kırmıştı. Başarılı hoca, resmi maçlarda 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk hoca olmuştu. Öte yandan Buruk, iç sahada çıktığı son 32 lig maçını da kaybetmedi.

7 FARKLI STOPER İKİLİSİ

Stoperde Sanchez ve Abdülkerim'in aynı anda olmamasından dolayı Berkan Kutlu savunmada oynarken, bu tandem Galatasaray'ın bu sezonki 7. farklı stoper ikilisi oldu. Daha önce Nelsson- Abdülkerim, Nelsson-Sanchez, Abdülkerim-Sanchez, Sanchez-Kaan, Kaan-Abdülkerim ve Nelsson-Kaan birlikte oynamıştı.

TOPLAM 6 GOLE ULAŞTI

Bu sezon 6. golüne ulaşan Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta hat-trick yaparak kariyerinde ilki başaran Kerem Demirbay, taraftarların isteğini kırmadı kale arkasındaki tribünlerinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. 'Dayı' lakaplı oyuncu karşılaşma sonrası hatıra olarak topu da alırken, penaltıyı atması için beyaz noktayı kendisine veren Mauro Icardi'ye teşekkür etti.