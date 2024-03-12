Aslan savunmayı düşünüyor

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u farklı geçerek yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da teknik heyeti eksikler düşündürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan'ın çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 1. derece zorlanma tespit edilen Sanchez ile Abdülkerim büyük ihtimalle Kasımpaşa maçını da kaçıracak. Ancak Galatasaray sağlık ekibi yine de iki oyuncuyu maça yetiştirmek için uğraş veriyor. Üç futbolcunun da yetişememesi durumunda stoperde Berkan, sağ bekte ise Barış Alper'in oynaması bekleniyor.

MERT HAKAN AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray kulübü, Pendikspor maçında hakemi tehdit ettiği iddia edilen Mert Hakan ile ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda, "Tüm kamuoyunda infial yaratan bu eylemTFF ve kamu iradesini hedef almaktadır. TFF nasıl bir tavır içerisinde olacaktır ve bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir?" denildi.