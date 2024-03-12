Zirvede nefes nefese

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yine çok büyük bir heyecana sahne oluyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ligde maç kaybetmeden yoluna devam ederken, her iki takımın da kalan maçları merak edilmeye başlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe şimdiden ligdeki en yakın rakiplerine fark atmış ve zirvede yalnız kalmış durumda. Sürekli birbirinin puan kaybetmesini bekleyen iki ekibi de çok zorlu karşılaşmalar bekliyor. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'ın oynadığı 29 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 78 puanı bulunuyor.

PUAN REKORU KIRILABİLİR

Fenerbahçe ise 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ezeli rakibinin iki puan gerisinde 76 puanda. Ligde bir sezonda en yüksek puan toplama rekoru 93 puan ile Fenerbahçe'de. Bu sezon şampiyon olan takımın bu rekoru da büyük ihtimalle kırması bekleniyor. Kalan haftalarda Galatasaray'ın fikstürü daha avantajlı görünürken, Fenerbahçe'nin de daha geniş ve alternatifli kadrosu avantaj sağlıyor.