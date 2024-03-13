Mane bombası

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Listesinde birçok yıldız isim bulunan sarı-kırmızılılarla ilgili Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia geldi. Sezon başında gittiği Arabistan'da fırtına gibi bir başlangıç yapan ancak son zamanlarda düşüşe geçen Sadio Mane'nin Galatasaray'a evet diyebileceği öne sürüldü. Son dönemlerde form düşüklüğü yaşayan yıldız ismin ayrılık aşamasında olduğu ifade edilen haberde 31 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya geri dönmek istediği belirtildi. Futbola Metz'de başlayan ve kariyerinde Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih formaları giyen Senegalli futbolcu, kariyerinin zirvesini İngiltere'de geçirmişti. Sarı-kırmızılıların şampiyon olarak oyuncuyla görüşmelerde Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmak istediği belirtilirken, Cim- Bom'un ilk etapta futbolcuyu kiralamak istediği öğrenildi.

SEÇİM TARİHİ NETLEŞTİ

Bu arada G.Saray'da seçim tarihi belli oldu. Seçim 25 Mayıs tarihinde olacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran'da yeni başkan belli olacak.

ASLAN'DA ÇARE HAKİM ZİYECH

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakat olan Hakim Ziyech için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Sakatlığını atlatan ve Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Hakim Ziyech için Galatasaray teknik ekibinden

olumlu karar çıktı. Çaykur Rizespor maçında 13 dakika süre alan Hakim Ziyech, iyi bir görüntü verdi. Faslı yıldız, Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkacak. Sağ açıkta Ziyech'in yer alacağı Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda ise Barış Alper oynayacak.