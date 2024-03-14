Icardi’ye yakın takip

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken önümüzdeki sezonun yapılanmasına da başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir süre önce 5 milyon Euro'luk imaj hakkı ödenmediği için Galatasaray'a ihtarname çektiği iddia edilen Icardi'nin, tek başına İtalya'ya giderek eski kulübü Inter ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. İddiaya göre Icardi yanında eşi Wanda Nara ya da menajeri olmadan gittiği Milano'da Inter'in asbaşkanı Javier Zanetti, kulübün Çinli sahibi Zhang'ın Çinli temsilcisi ve menajer Dario Baccin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede transfer olasılıkları konuşuldu. İtalyan basınında da detaylar verilmese de görüşmeyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Arjantinli golcünün kariyerinin zirvesini yaşadığı ve bir dönem kaptanlığını da yaptığı Inter'e dönmek istediği ifade edilirken, Inter'in de Icardi ile ciddi olarak ilgilendiğini gösterdiği aktarıldı.

INTER'E DEĞER VERİYOR

Icardi'nin görüşmeye Wanda'yı götürmemesinin ana nedeninin artık eşinin futbol hayatında bir etkisinin olmadığını göstermek istemesi olduğu da dile getirilirken, menajeri olmadan görüşmeye gitmesinin nedeninin de paradan çok Inter'e dönmenin kendisi için değerli olduğunu göstermek istemesi olarak yorumlandı. Yapılan bu görüşmenin ardından Inter'in ara transfer döneminde onay vermediği Icardi ile buzları erittiği yorumları yapıldı.

İLK TRANSFER LEİPZİG'DEN

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon için birçok isimle temaslarını sürdürürken bir transferde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Alman ekibi RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımında Leipzig'e veda ederken, Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.