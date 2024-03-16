Kerem’e Moskova talip oldu

Süper Lig'de liderliğini sürdürerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'ın yıldızlarına şimdiden talip yağıyor. Birçok Avrupa ekibi sarı-kırmızılıların maçlarını takip ettirirken, dün Rusya'dan flaş bir iddia geldi. Rusya'nın köklü kulüplerinden Spartak Moskova'nın Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçtiği iddia edildi. Özellikle İtalya ve Almanya'dan da birçok teklif alan yıldız futbolcunun şampiyonluğa odaklandığı ve bu yüzden menajerine sezon sonuna kadar teklif almak istemediğini ilettiği belirtildi. Buna rağmen Moskova'nın çok ciddi olduğu ve Galatasaray ile Kerem'e ret edilemeyecek bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü

GALATASARAY'DA ZİYECH KORKUSU

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Afrika Uluslar Kupası'nda Fas formasıyla sakatlanan ve iyileşme sürecini yeni yeni atlatan Ziyech'in milli takıma çağrılması teknik heyeti endişelendirdi. Galatasaray teknik heyeti "Ligde çok kritik bir döneme girdik ve sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullanarak Faslı futbolcuya uyarıda bulunduğu öne sürüldü.