Düello Aslan’ın

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. 5. dakikada Kerem'in çevirdiği topa Mertens'in vuruşunu kaleci Gianniotis ayaklarıyla uzaklaştırdı. 16'da Winck'in yerden pasında Gökhan Gül'ün şutu uzak kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. 27'de Barış Alper'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in uzak köşeye şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 34'te Aytaç'ın kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vuruşu Icardi'ye çarparak ağlara gitti: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

İkinci yarının başında Galatasaray golü buldu. Sağ taraftan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Icardi'nin kafayla dokunduğu top köşeden ağlara gitti. 57'de Kasımpaşa atağında ceza sahası yayının önünde topla buluşan Aytaç'ın sert şutu köşeden ağlara gitti: 2-2. 65'te savunmanın uzaklaştırdığı topa Kerem Demirbay'ın gelişine sert şutunu kaleci Gianniotis çeldi. 77'de soldan savunma arkasına sarkan Ben Ouanes'in yerden ortasında arka direkte Da Costa topu boş kaleye gönderdi: 3-2. 79'da savunma arkasına sarkan Zaha, Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, Winck'e de kırmızı kart gösterdi. Ancak Icardi'nin kullandığı penaltıyı kaleci Gianniotis kurtardı. 83'te sağ kanattan Ziyech'in ortasına kaleciden önce dokunan Icardi topu ağlara gönderdi: 3-3. 90'da Ziyech'in getirdiği topla buluşan Icardi'nini vuruşu savunmadan sekip direkten döndü ve Vinicius'un önünde kaldı. Brezilyalı yıldızın kale önünden şutu ağlara gitti ve Galatasaray maçı 3-4 kazandı.

MAURO ICARDİ HER ŞEYİ YAPTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi dün ilginç bir istatistiğe imza attı. İlk yarı kendi kalesine gol atan Icardi, ikinci yarıda da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı ancak attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.

TARAFTARLAR TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırak-bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini madı. alan Galatasaraylı taraftarlar deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.

ERDEN TİMUR'DAN ALİ KOÇ'A YANIT

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Timur, "Yabancı hakem buyursun olsun. Yabancı hakem her maçı yönetebilir. Robot hakem de olsun.Robot hakemin annesine babasına baskı yapamazsın. Robot hakeme sosyal medyadan kumpas kuramazsın. Ne diyorsanız hepsi olsun. Yabancı hakemin de evine adam gönderirsen, çocuğunu tehdit ettirirsen, AVM'de yabancı hakemin de aynı şekilde çevresini sararsan; yabancı hakem ne yapacak ona bakalım. Fenerbahçe'nin teklifi kabuldur. Madem yabancı hakemin o an, saniyelik kararının bile adil olduğunu düşünüyoruz. O zaman diyorum ki tüm 10 seneyi incelesinler. Önce bu haftaya kadar olan bu seneden başlasınlar. Basit hata, fazla faul, basit penaltı, sana kazandıran hata, yapsın yabancı hakemler... 3 tane gerekiyorsa 5 tane seçelim. Haftalarca incelesin. Sonucu neyse başımızın üstüne. Eğer bunu kabul ederlerse biz de onu kabul ediyoruz. 'Teraziden kaçan hırsızdır' derken bunu kastetmiştim" dedi.