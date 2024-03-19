Aslan havaya girdi

Kasımpaşa engelini aşarak liderliğini sürdüren Galatasaray, dev serisine de devam etti. Cim Bom, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 18 karşılaşmada kaybetmezken, son 11 maçında sahadan galibiyetle ayrılırken sarı-kırmızılılarda şampiyonluk alametleri de bir bir gerçekleşmeye başladı. Galatasaray üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan beri lider girdiği son 8 haftada sadece 2000-01 sezonunda bir fire vermişti. İcardi geçen sezon olduğu gibi ligin son düzlüğüne girildiğinde açılmaya başladı; Rizespor'a attığı golün ardından Kasımpaşa'ya duble yaptı. Arjantinli forvet, İstanbulspor ve Manchester United maçlarından sonra Kasımpaşa deplasmanında kaçırdığı penaltıyı akabinde attığı golle telafi etti. Yedek golcü Carlos Vinicius galibiyeti getiren isim olurken, akıllara 2018- 19 sezonunda Akhisar maçını çözen Kostas Mitroglou'nu getirdi.

EN KÖTÜ SAVUNMA PERFORMANSI

Aslan, tüm bunları stoperleri Sanchez ve Abdülkerim, sağ bek Serge Aurier'in sakat olduğu dönemde başarırken, sezonun en kötü savunma performanslarından birini ortaya koymasına rağmen maçı kazandı. Cim-Bom bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

DRİES MERTENS HAYRAN BIRAKIYOR

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipteki en formda sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz sezon Mertens, 29'u ilk 11 olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Belçikalı, bu sezon ise bitime 8 hafta kala geçen seneki istatistiklerinin üzerine çıktı. Mertens, Kasımpaşa maçındaki golüyle bu sezon 8. kez fileleri havalandırmış oldu. 8 de asistle oynayan Mertens en formda sezonunu geçiriyor.

BURUK'TAN 5 GÜNLÜK JEST

Milli arada 4 gün izin yapmayı planlayan Galatasaray'da Kasımpaşa galibiyeti soyunma odasında coşkuyla kutlandı. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularına ekstra bir gün daha izin verdi. Cumartesi Florya'da toplanacak sarı-kırmızılı takım haftaya Antalya'da kamp yapacak.

VINICIUS SEVİNCİ

Gomis'e veda eden Galatasaray yedek forvet olarak sezon başında Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. İcardi'nin arkasında kalan iki oyuncu da beklenen katkıyı yapamadı ve ara transfer döneminde ayrıldı. Yeni yedek forvet Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında oyuna girer girmez galibiyet golünü attı ve isabetli transfer olduğunu kanıtladı. Vinicius'u takım arkadaşları soyunma odasında tebrik etti.

KEREM'İN YERİNE ZAHA

Galatasaray'ın lig ve kupada oynadığı son 4 maça ilk 11 başlayan Kerem Aktürkoğlu skor katkısı yapamadı. Hücum hattındaki Barış Alper, Mertens ve İcardi'ye ayak uyduramayan Kerem'e yedek kulübesi yolu gözüktü. Milli ara dönüşünde sol açığa Zaha'nın geçmesi bekleniyor. Uzun süredir yedek kalan Zaha, mesajı aldı ve oyuna girdikten sonra performans vermeye başladı. Fildişili yıldız, Kerem'le arasındaki forma rekabetinde artık bir adım önde.