Yıldızlar kalıyor

GALATASARAY takımdaki yıldızlarını gelecek sezon da kadroda tutmak için kolları sıvadı. Daha önceki ilk müjdeyi Erden Timur verirken başkan Dursun Özbek de taraftarı sevindirecek bilgiler verdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Dursun Özbek, "Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı. Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Bu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenme süreci halloluyor, bir problem yok. Muslera'yla 1+1 anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.