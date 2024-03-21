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Haberler Galatasaray Eriksen müjdesi

Eriksen müjdesi

Uzun süredir G.Saray’ın radarında olan orta saha Manu’da mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi.

HABER MERKEZİ
Eriksen müjdesi
Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cim-Bom'un gündemindeki isimlerden biri de Manchester United forması giyen Christian Eriksen. Adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Galatasaray ile anılan Eriksen, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunurken heyecanlandıran şeyler söyledi. Tipsbladet'e yaptığı açıklamada Manchester United'da mutsuz olduğunu belirten tecrübeli orta saha oyuncusu, "Erik ten Hag ile durumdan elbette mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi konuştum" dedi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini söyleyen Eriksen, sezonun sona ermesinin ardından İngiliz ekibinden ayrılabileceğini ima etti. İngiliz basınından The Sun ise geçtiğimiz ay sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Brentford'un da Eriksen'i istediğini yazmıştı.
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