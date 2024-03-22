G.Saray’a sağ kanat

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Tete'den istediği verimi alamayan Galatasaray aradığı sağ kanadı Brezilya'da buldu. Aslan, Brezilya'da Fluminense'de forma giyen Jhon Arias için harekete geçti. 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun menajeri Alex Viveros, Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için transfer teklifi yaptığını açıkladı.

MELO DEVREYE GİREBİLİR

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve hala sarı-kırmızılıları desteklediği bilinen Felipe Melo da Fluminenese'de forma giyiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki süreçte Melo'dan bu transfer için devreye girmesi yönünde talepte bulunabilir. Yönetimin, 41 yaşındaki eski yıldızından takım arkadaşı Arias'a Galatasaray'ı yakından tanıtmasını istemesi bekleniyor. 10 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Jhon Arias, sağ kanadın yanı sıra on numara ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor.