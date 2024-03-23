Icardi’nin gözü zirvede

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için avantajlı konumda bulunan Galatasaray'da Mauro Icardi de gözünü zirveye dikti. Sakatlık sorunlarına rağmen etkili performansını sürdüren Arjantinli yıldız, Kasımpaşa maçında attığı golle 64 maçta 46 gol ve 18 asistlik bir performans sergileyerek takımının önemli bir parçası haline geldi. Geçtiğimiz sezon ulaştığı 23 golü şimdiden yakalayan golcü oyuncu efsane isin George Hagi'nin rekoruna gözünü dikti. Özellikle Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Icardi, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olmaya aday.

BAROS VE GOMİS ÖNÜNDE

Hollandalı eski yıldız oyuncu Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu en golcüler listesinde 61 kez fileleri havalandıran Milan Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Galatasaray ile 2026 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Icardi, bu sürede eski Rumen yıldız George Hagi'yi sollayıp Galatasaray tarihinin en skorer yabancı oyuncusu olmayı hedefliyor.