Özbek’ten sürpriz hamle

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürerken, Galatasaray cephesinden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin derbinin ardından dile getirdiği 7 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin ertelenmesi talibine daha önce olumlu yanıt veren G.Saray Başkanı Dursun Özbek, bu kez farklı bir tutum sergiledi. Özbek, "Süper Kupa'nın geleceği TFF'nin elindedir ve Türk futboluna faydalı olacak her kararı destekleriz" şeklindeki açıklamasının ardından camiadan gelen baskı üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşerek bu kez tam tersi bir tutum sergiledi. Özbek, "Süper Kupa maçı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak, erteleme talebiyle gelmeyin" diyerek Galatasaray Kulübü'nün tavrını net bir şekilde ortaya koyduğu öğrenildi.