G.Saray’dan çifte hamle

Süper Lig'de şampiyonluk için avantajlı konumda bulunan lider Galatasaray, yaz transfer dönemi için erken kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Fulham'ın 28 yaşındaki oyuncusu Kenny Tete'yi gündemine aldı. Ara transfer döneminde de adı Galatasaray'la anılan Hollandalı sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Aslan, W.Bremen'in sağ kanadı Eren Dinkçi için de bastırıyor. Heidenheim takımında kiralık oynayan 22 yaşındaki kanat, Leipzig, Dortmund ve Leverkusen gibi kulüplerin de radarında.