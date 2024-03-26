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Haberler Galatasaray Galatasaray yıldız avında

Galatasaray yıldız avında

Aslan; defans, orta saha ve hücum hattı için üç oyuncuya kanca attı.

HABER MERKEZİ
Galatasaray yıldız avında
Galatasaray önümüzdeki sezon kadro yapılanması için erkenden kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'nın çeşitli liglerinde defans, orta saha ve hücum hattı için üç yıldız oyuncuyu takibine aldı. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi Elias Jelert oldu. Kopenhag'da forma giyen 20 yaşındaki sağ beki teknik direktör Okan Buruk izleme listesine aldırdı. Galatasaray'ın ikinci hedefi ise Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'den 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jhon Arias. Galatasaray ve Sevilla'nın oyuncu için teklifte bulunduğu öğrenildi. Yönetim, sezon sonunda futbolu bırakma kararı alan Mertens'in halefini Portekiz'de buldu. Benfica'nın başarılı oyuncusu Rafa Silva, Galatasaray'ın radarına girdi.
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