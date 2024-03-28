Aslan’a genç yıldız

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serge Aurier'in Manchester City'de forma giyen 19 yaşındaki İngiliz sağ bek Rico Lewis'e talip olduğu öne sürüldü.

DEĞERİ 38 MİLYON EURO

İngiliz devinin ilk etapta genç futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ancak daha sonraki görüşmelerde ikna olduğu belirtildi. Özellikle Pep Guardiola'nın, Rico Lewis'in ayrılığını istemediği ancak oyuncunun da Galatasaray'a gitmek istemesi sebebiyle transfere 'evet' dediği iddia edildi. Yönetimin, genç yıldız için Manchester City'e 2 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapmayı planladığı öne sürüldü. Rico Lewis'in ise sarı-kırmızılıların Avrupa'daki başarılı performansı sonrası Türkiye'ye gelmeyi istediği vurgulandı. Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Lewis'in, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

ZANİOLO'YA PSG TAKİBİ

Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport kaynaklı haberde, PSG'nin Nicolo Zaniolo ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberde PSG'nin önceliği Manchester City forması giyen Bernardo Silva gibi görünse de Zaniolo'nun teknik direktör Luis Enrique için bir seçenek olabileceği aktarıldı.