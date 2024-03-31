Jesus Icardi’ye de talip oldu

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden dolgun maaş teklifleri alsa da Galatasaray'ı tercih eden Icardi, Al Hilal takımının radarına girdi. Suudi basını, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un, Mauro'yu istediğini ve kulübün önümüzdeki dönemde sarı-kırmızılılarla temas kuracağını yazdı. Daha önce de eski takımı Fenerbahçe'den Edin Dzeko'yu isteyen Portekizli hoca, forvet hattını iki isimden biri ile güçlendirmek istiyor. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlerde "Önümüzdeki yaz bu transferi gerçekleştirebilmek için temaslar kurulacak.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Yıldız oyuncunun piyasa değeri 21 milyon euro." Arjantinli'nin ise transferle ilgili düşüncesi bilinmiyor. Sezon başında yıllık 50 milyon Euro gibi maaş tekliflerini reddeden Tangocu, Galatasaray'da kalabilir" denildi. Yönetim ise 10 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı oyuncusunu en az 20 milyon Euro karşılığında gönderecek.