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Haberler Galatasaray Aslan’ın gözü Fransa’da

Aslan’ın gözü Fransa’da

HABER MERKEZİ
Aslan’ın gözü Fransa’da
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen ve son olarak sahasında Hatayspor'u mağlup ederek zirvedekini yerini sağlamlaştıran Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 12. galibiyetini elde eden Aslan, puanını 84'e yükselterek ulaşılması zor bir başarı elde etti. Sarıkırmızılılar, gelecek sezonun kadro planlamasını oluştururken ilk transferi de belli oldu. Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılı ekip, Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud'u kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray, yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Bourigeaud için ise Galatasaray, ilk başta kiralık olmak üzere satın alma opsiyonlu bir teklif yapmayı düşünüyor.
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