2 dakikalık derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Galatasaray, mücadele için maç öncesi ısınmaya Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

İLK POZİSYONDA GOL OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Abdülkerim'in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper'in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi. U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa'ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde de sadece 4 ismin yer alması dikkat çekti. Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına yönelirken tribünlerden de tepki geldi. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek. Hakemin kararını bekleyen sarı-kırmızılı futbolcular bir süre sonra sevinmeye başladı. Tribünleri gezen oyuncular, kendi tarafını dolduran binlerce taraftarla kutlama yaptı.

ANTRENMAN MAÇI YAPTILAR

Ardından teknik heyetin olduğu alana gelerek toplanan sarı-kırmızılı futbolcular as takım ve yedekler olmak üzere iki gruba ayrılıp sahaya çıktı ve kendi aralarında maç yaptı. Taraftarlar da tezahürat ve alkışlarla bu maçı takip etti.

OYUNCULAR TOKALAŞMADI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında maç önü gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı'nın ardından oyuncuların birbirleri ile tokalaşmaması dikkat çekti. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı'nın ardından kendileri için ayrılan yarı alanlara doğru yöneldi ve takım fotoğrafı çektirdi.

BAKAN BAK DA MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip etmek için 11 Nisan Stadyumu'na geldi. Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte takip etti.

SARI-KIRMIZILILAR KUTLAMA YAPTI

İlk dakikada gelen golün ardından F.Bahçeli oyuncular tekrar oyuna başlamadı ve soyunma odasına yöneldi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğini sarı-lacivertli yöneticilerden teyit ettikten sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı.

DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Fenerbahçe Kulübü, dünkü karşılaşmanın ardından bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada, "Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; Her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden bir kulüp olarak dik durmaya devam edeceğiz" denildi.

G.SARAY'DAN KUPA PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılı kulüpten tatil edilen Süper Kupa karşılaşmasının ardından paylaşım geldi. Yapılan açıklamada, "Galatasarayımız 2023 Turkcell Süper Kupası'nın sahibi oldu. Mauro Icardi, bir dakika dolmadan Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla rakip fileleri sarstı. Sarı-lacivertli takım oyuncularını sahadan çekti. Galatasaray, bu zaferle birlikte Cumhuriyet'in 100. yılını iki kupa ile taçlandırdı" ifadeleri yer aldı.