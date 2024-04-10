Aslan’dan Fener’e gönderme

G.Saray, iki dakika süren ve dünya kamuoyunun gündemine oturan Şanlıurfa'daki Süper Kupa'nın ardından F.Bahçe'ye gönderme yaparak "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sundu. Sarı-kırmızılılar ezeli rakiplerinin maçtan 1. dakikadan itibaren çekilmesine atıfta bulunduğu bir ürünü taraftarlarının beğenisine sundu. Kulübün bu tasarımı sosyal medyada gündem olurken taraftarlarının beğenisini kazandı. G.Saray'ın soyunma odasındaki fotoğrafın görselinin yer aldığı "Seninle 1 dakika-Bir Ömürlük Hatıra" ve 1 rakamının içerisinde maçta golü atan Icardi'nin resminin bulunduğu tişörtlerin fiyatı 599 TL olarak belirlendi.

PUAN SİLME MADDESİYLE SEVK

Süper Kupa'da G.Saray ile oynadığı maçta sahadan çekilen F.Bahçe, 'puan silme' maddesiyle PFDK'ya sevk edildi. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca sevkedilen sarı-lacivertlilerin karşılaşma Süper Kupa maçı olduğu için Süper Lig'de elde ettiği puanlara yönelik puan silme cezası alması beklenmiyor. F.Bahçe'nin hükmen mağlup sayılacağı ve TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacağı öğrenildi. Bu arada G.Saray da aynı maçta çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.