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Haberler Galatasaray Galatasaray’da Oliveira ayrılıyor

Galatasaray’da Oliveira ayrılıyor

HABER MERKEZİ
Galatasaray’da Oliveira ayrılıyor
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 3 milyon Euro'ya transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sergio Oliveira, sarı-kırmızılılara veda ediyor. Geride bıraktığımız sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sergio Oliveira bu sezon gözden düştü. Bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Portekizli yıldız, sakatlığı sebebiyle de birçok maçı kaçırdı. İlerleyen süreçte teknik direktör Okan Buruk'la tartışan ve kadro dışı bırakılan Oliveira, özür diledikten sonra affedilse de kadroda kendine yer bulamadı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
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