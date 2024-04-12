Süper Kupa resmen Galatasaray’ın

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu 7 Nisan'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle tatil edilen G.Saray-F.Bahçe maçıyla ilgili kararını açıkladı. Buna göre müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca F.Bahçe'nin (3-0) hükmen mağlup sayılmasıyla birlikte kupa resmen G.Saray'ın oldu. Yapılan açıklamada, ayrıca Fenerbahçe'nin 4 milyon TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

KETENCİ'YE CEZA

Sarı-lacivertlilerin idarecisi Ahmet Ketenci ise başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60gün hak mahrumiyeti ve 520.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. G.Saray Kulübü ise Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL, aynı müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL para cezası ile cezalandırıldı.